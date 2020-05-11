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Боевики накрыли воинов ВСУ минами и получили в ответ 5 "300-х"

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Боевики накрыли воинов ВСУ минами и получили в ответ 5 &quot;300-х&quot;
Украинские военнослужащие жестко ответили враждебным подразделениям на обстрелы. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевое травмирование.

Украинские военнослужащие жестко ответили враждебным подразделениям. По данным разведки, пять российских оккупантов получили ранения, сообщили в штабе ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи 4-х населенных пунктов. Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", - говорится в сообщении.

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С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Российские оккупанты обстреляли позиции украинских военных снарядами, запрещенными Женевской конвенцией. Украинские бойцы заявили, что не сомневаются в том, что по их позициям у Верхнеторецком на Луганщине боевики ударили фосфорными снарядами.

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