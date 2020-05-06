Медики отказываются общаться с наблюдателями ОБСЕ - запрещают боевики

Боевики запрещают медикам говорить правду наблюдателям ОБСЕ. Фото: Facebook/SCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine

Боевики так называемой ДНР запрещают медикам общаться с наблюдателями ОБСЕ.

По информации в ежедневном отчете миссии, медработники в двух больницах Донецка отказались предоставить наблюдателям ОБСЕ информацию о жертвах среди гражданского населения вследствие обстрела в Александровке без разрешения руководства вооруженных формирований.

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В ОБСЕ подчеркнули, что продолжают уточнять информацию об этом инциденте.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба договорился о том, что они вместе с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером посетят Донбасс после улучшения эпидемиологической ситуации.

Россия использует карательную психиатрию против тех, кто находится в оппозиции к оккупации в Крыму.