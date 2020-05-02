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суббота, 02 мая 2020 05:00

США осуждают использование карательной психиатрии в оккупированном Крыму

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США осуждают использование карательной психиатрии в оккупированном Крыму
США осудили карательную психиатрию в Крыму. Фото: РБК

Россия использует карательную психиатрию против тех, кто находится в оппозиции к оккупации в Крыму.

"Крымских татар, политических заключенных, Яшара Муединова и Раима Айвазова неделями содержат в условиях карательной психиатрии, по сообщениям, вместе с опасными и нестабильными сокамерниками", - в своем заявлении отметил посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает Голос Америки.

"20 апреля ФСБ приказало подвергнуть психиатрическому задержанию трех крымских татар, арестованных во время рейдов в прошлом месяце, - заявил посол. - Это старая тактика, которую применяли ранее, оставили и теперь ее снова употребляют против политических оппонентов".

Также США выразили обеспокоенность тем, что оккупационная власть выдала письменные "предупреждения" шести лидерам крымских татар, предупреждая их о так называемой "экстремистской деятельности" в связи с выдающимися датами для крымских татар, включая 18 мая - дату депортации Сталиным крымскотатарского народа.

США призвали Россию прекратить запугивание оппонентов оккупации и освободить задержанных оппозиционеров.

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Репрессивная психиатрия (также карательная психиатрия) - форма борьбы с политическими противниками, изоляция и заключения диссидентов. Случаи использования репрессивной психиатрии имели место во многих странах (включая развитые демократии), но наибольшую известность получило использование репрессивной психиатрии в СССР.

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Дата
02
мая

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