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вторник, 05 мая 2020 14:09

У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса

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У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
У Зеленского рассказали, с кем из ОРДЛО готовы говорить. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, кто сможет представлять Донбасс в так называемом консультативном совете в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого дома", организованной аналитическим центром Atlantic Council (США).

По словам чиновника, в совет, идея о создании которого будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, не войдут представители террористических группировок ЛНР и ДНР.

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Ермак уточнил, что представители так называемых ЛДНР раньше участвовали в переговорах в Минске. Однако Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что украинская сторона не согласна с этой ситуацией.

Ермак пояснил, что представлять эти территории смогут только посланцы гражданского общества.

"Граждане Украины, подчеркиваю, потому что, вы знаете, многие люди, проживающие на неподконтрольной территории, получили российские паспорта. Граждане, которые имеют единственное гражданство - Украины. Которые не участвовали в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории. С этими людьми, которые не являются сегодня преступниками, которые не убивали наших воинов, не принимали преступных решений, с такими людьми мы готовы говорить в рамках Минского процесса", - подчеркнул чиновник.

По информации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, во время онлайн-переговоров глав МИД стран "нормандской четверки" 30 апреля вопрос создания так называемого консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ не обсуждался. Заслушали только российскую позицию по этому поводу.

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