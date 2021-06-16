На Донбассе ранили украинского военного

На месте происшествия работают представители военной части. Фото: facebook.com/otupivnich

На Донбассе российские оккупанты обстреляли позиции украинских защитников.

В результате один нашей военный получил ранения. Об этом сообщает оперативно-тактическая группа ОТГ Север.

Враг нарушил режим прекращения огня в районе поселка Луганское Бахмутского района. Украинский бийець получил осколочное ранение.

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Военного доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное.

На обстрел противника украинские военные открыли огонь. На месте происшествия работают представители военной части и группы оперативного реагирования службы правопорядка ВСУ.

В районе Новотошковское оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС. Вблизи Водяного и неподалеку от Павлополь противник трижды обстрелял наши позиции с станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.