На Донбассе ранили украинского военного

Оккупанты ранили украинского защитника. Фото: Facebook

В районе проведения операции объединенных сил получил ранения украинский военнослужащий.

Его ранили в результате обстрела вооруженных формирований Российской Федерации из минометов. Об этом информирует оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Напряжение растет по всей линии фронта. Российские оккупанты обстреляли украинские позиции 14 раз

Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ. О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.

Украинские военные уничтожили наблюдательный пост и блиндаж сепаратистов на Донбассе. Соответствующее видео опубликовали в YouTube.