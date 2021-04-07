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среда, 07 апреля 2021 22:55

На Донбассе ранили украинского военного

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На Донбассе ранили украинского военного
Оккупанты ранили украинского защитника. Фото: Facebook

В районе проведения операции объединенных сил получил ранения украинский военнослужащий.

Его ранили в результате обстрела вооруженных формирований Российской Федерации из минометов. Об этом информирует оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

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Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ. О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.

Украинские военные уничтожили наблюдательный пост и блиндаж сепаратистов на Донбассе. Соответствующее видео опубликовали в YouTube.

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Дата
07
апреля

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