На Донбассе погибли два украинских воина

12 ноября двое украинских военных погибли от подрыва на вражеском устройстве.
Об этом в пятницу сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.
"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в штабе.
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в июле прошлого года в рамках Трехсторонней контактной группы.
Сегодня враг два раза нарушал режим прекращения огня.
В районе поселка Зайцево в Донецкой области враг стрелял из гранатометов разных систем.
В направлении города Попасная в Луганской области оккупант вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, заявили в штабе.
7 ноября от обстрела врага погиб военный 24-й отдельной механизированной бригады главный сержант Виталий Павлыско. За день до этого во время выполнения боевого задания погибла сержант отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова.
В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов, а в октябре - двое.
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