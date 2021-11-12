На Донбассе погибли два украинских воина

12 ноября двое украинских военных погибли от подрыва на вражеском устройстве.

Об этом в пятницу сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в штабе.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в июле прошлого года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Сегодня враг два раза нарушал режим прекращения огня.

В районе поселка Зайцево в Донецкой области враг стрелял из гранатометов разных систем.

В направлении города Попасная в Луганской области оккупант вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, заявили в штабе.

7 ноября от обстрела врага погиб военный 24-й отдельной механизированной бригады главный сержант Виталий Павлыско. За день до этого во время выполнения боевого задания погибла сержант отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова.

В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов, а в октябре - двое.