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среда, 17 марта 2021 07:55

На Донбассе неспокойно: оккупанты палят из запрещенного вооружения, имеем раненого

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На Донбассе неспокойно: оккупанты палят из запрещенного вооружения, имеем раненого
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 16 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.
В результате обстрела, боевое травмирования получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины, сообщили в штабе ООС.

С ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Талаковку и Гнутово. А у Павлополя бил из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

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Вблизи Южного вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем. Раненого защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - рассказали в штабе.

С начала текущих суток, 17 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В течение прошлых выходных СММ ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 143 нарушения режима прекращения огня, в том числе 33 взрыва. В Луганской области за этот период выявлено 31 нарушение режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения.

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Дата
17
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