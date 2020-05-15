На Донбассе есть раненые: последние новости с передовой

Боевики дважды обстреляли украинских военных. Фото: Reuters

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили запрещенные минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово враг дважды открывал огонь, применив 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

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Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

На оккупированном Донбассе неоднократно фиксировались современные российские системы вооружения и техники. Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.