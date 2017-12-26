На Донбасс выехала украинская делегация по освобождению заложников

Делегация работает в самолете. Фото: Facebook

Украинская сторона в переговорах по освобождению заложников выехала на Донбасс.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала об этом в Facebook.

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"С омбудсменом Валерией Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной подгруппы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс. Даже в самолете - работаем", - написала она.

После обмена военнопленными, следующим шагом между сторонами будет встреча Курта Волкера и Владислава Суркова.