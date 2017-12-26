"Этот проклятый "обмен" для меня означает смерть" - показали, кого из боевиков отпустит Украину

Если обмен пленными по формуле "306 на 74" состоится, скорее всего, Киев отпустит большинство террористов из этого списка.

Информацию о самых известных пособниках "русского мира" собрал сайт "Гордон".

Боевик-наемник из Бразилии - Рафаэль Лусварги.

Автор: "Вконтакте" С сентября 2014 по май 2015 года Лусваргы участвовал в боевых действиях на стороне боевиков ДНР. Выполнял функции ротного, инструктора и разведчика.

О том, что в списки для обмена занесен бразилец Рафаэль Лусварги, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

15 декабря Печерский суд изменил меру пресечения для Лусварги, передав бразильца под охрану СБУ. Сообщается, что сотрудники СБУ будут сопровождать его до момента обмена, а затем объявят в розыск.

Следствие установило, что с сентября 2014 по май 2015 года Лусварги участвовал в боевых действиях на стороне боевиков ДНР. Выполнял функции ротного, инструктора и разведчика.

Лусварги задержали в аэропорту Борисполь в октябре 2016 года, когда он прилетел в Украину из Бразилии. В январе 2017 года его приговорили к 13 годам лишения свободы, однако в августе Апелляционный суд Киева отменил это решение из-за нарушения подсудности.

Российский танкист Руслан Гаджиев.

Автор: YouTube 43-летний Гаджиев приехал на Донбасс из Адыгеи в декабре 2014 года.

О том, что к обмену готовят россиянина Руслана Гаджиева сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

43-летний Гаджиев приехал в Донбасс из Адыгеи в декабре 2014 года. Он участвовал в бою на высоте 307,5 ​​во время Дебальцевской операции, в котором погибли семь украинских военнослужащих, а двое стали инвалидами.

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Гаджиева задержали 25 января 2015 года. На допросе в СБУ он заявил, что в России его задержали за угон автомобиля, а затем вместо ареста попросили "помочь в военных делах".

14 декабря 2017 суд в Артемовске приговорил Гаджиева к 15 годам тюремного заключения.

Экс-мэр Торецка Владимир Слепцов.

Автор: lb.ua В апреля 2014 года Слепцов провел заседание горсовета и внес в повестку дня вопрос о назначении незаконного референдума. В этой сессии, кроме мэра и депутатов, участвовали боевики ДНР, которые сняли и вынесли из зала флаг Украины.

Об обмене этого террориста сообщила журналистов-расследователей и волонтер Ольга Решетилова.

Он руководил городом до августа 2016 года, когда ему сообщили о подозрении в сепаратизме и арестовали.

В апреля 2014 года Слепцов провел заседание горсовета и внес в повестку дня вопрос о назначении незаконного референдума. В этой сессии, кроме мэра и депутатов, участвовали боевики ДНР, которые сняли и вынесли из зала флаг Украины.

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По его делу еще не вынесен приговор. По словам Решетиловой 14 декабря Славянский горрайонный суд освободил Слепцова из-под стражи для проведения обмена.

Боевик из Харькова - Юрий Апухтин.

Автор: mediaport.ua Вожак формирования "Юго-Восток" Юрий Апухтин. В 2014 году он призвал к созданию "Юго-Восточной автономии" и собирался организовать в Харькове "референдум". Его задерживали дважды - в апреле и декабре 2014 года.

В списках на обмен может оказаться главарь формирования "Юго-Восток" Юрий Апухтин. В 2014 году он призвал к созданию "Юго-Восточной автономии" и собирался организовать в Харькове "референдум". Его задерживали дважды - в апреле и декабре 2014 года.

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23 мая 2017 суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Защита подала апелляцию, которую 20 декабря частично удовлетворил Апелляционный суд. Приговор, по которому Апухтина осудили за попытку захвата государственной власти, отменен. Теперь его считают осужденным до пяти лет за организацию массовых беспорядков. 2,5 года он провел в СИЗО, поэтому за "законом Савченко" предусмотрено, что Апухтин полностью отбыл наказание.

Адвокат Апухтина информации о его обмен не комментирует.

Экс-заместитель начальника милиции в Дебальцево - Руслан Зубцов.

Автор: spektr.press К обмену готовят подполковника Украинский милиции Руслана Зубцова, которого держат в СИЗО Бахмута. Его задержали в декабре 2014 года по подозрению в терроризме.

"Спектр.Пресс" сообщил, что к обмену готовят подполковника украинский милиции Руслана Зубцова, которого держат в СИЗО Бахмута. Его задержали в декабре 2014 года по подозрению в терроризме.

Он продолжал "охранять порядок в городе во время "референдума" и захвата Дебальцево боевиками ДНР, но одновременно по приказу киевского руководства вывез оружие и боеприпасы из горотдела и спрятал их у себя дома.

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Когда Украина восстановила контроль над Дебальцево, Зубцов вернул оружие в горотдел, но оставил дома 750 патронов к пистолету Макарова, которые обнаружили во время обыска.

После обмена Зубцов намерен вернуться во вновь захваченное боевиками Дебальцево, поскольку "в Украине все хуже и хуже, а в ДНР все дешевле".

Гайсинский шпион Иван Гончаров.

Автор: novynarnia.com Весной 2015 года Гончаров познакомился "ВКонтакте" с сотрудником ГРУ (Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ). Гончаров докладывал ему о передвижении украинской военной техники, подразделений и боеприпасов.

В рамках обмена освободят осужденного за шпионаж Ивана Гончарова, которого СБУ задержала в июне 2015 года.

Весной 2015 года Гончаров познакомился "ВКонтакте" с сотрудником ГРУ (Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ). Гончаров докладывал ему о передвижении украинской военной техники, подразделений и боеприпасов. Откуда безработный житель Гайсина Винницкой области получал информацию, которая является государственной тайной - неизвестно.

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В сентябре 2016 Винницкий городской суд приговорил Гончарова к 14 годам лишения свободы, но защита подала апелляцию, и в течение 2017 дело рассматривал Апелляционный суд.

После внесения Гончарова в список для обмена, обвинение попросило сократить наказание до пяти лет лишения свободы. По закону "Савченко" Гончаров, который провел 2,5 года в СИЗО - отбыл наказание. Такое решение принял Апелляционный суд.

10 одесских сепаратистов

К обмену в Одессе готовят 10 фигурантов резонансных уголовных дел. Эту информацию подтвердил нардеп от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

Автор: dumskaya.net Суд отпустил из-под стражи россиянина Евгения Мефьодова, фигуранта "части 2 мая".

Суд отпустил из-под стражи россиянина Евгения Мефёдова, фигуранта "части 2 мая". Перед этим мера пресечения изменили для четырех ветеранов войны в Афганистане, которых обвиняют в попытке создания "Одесской народной республики" и покушения на убийство Гончаренко. Среди них - бывший депутат горсовета Александр Луценко.

На свободе отпустили Семена Бойцова (подозреваемый в покушении на местного участника Евромайдана), Максима Генка (обвиняемый в поджогах банкоматов), Владимира Дорогокупца (по версии следствия, планировал научиться диверсионному делу в России и организовать подполье в Одессе). К обмену готовят Алексея и Елену Власенко, подозреваемых в шпионаже.

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К обмену готовили Сергея Долженкова по прозвищу Капитан Какао, которого украинские правоохранители называли одним из организаторов массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014, но он отказался от обмена. Родственники Долженкова эту информацию опровергают.

Члены "Правого сектора", обвиняемые в подготовке терактов

Москва заинтересована в освобождении трех российских граждан - Анастасии Леоновой, Павла Пятакова и Ольги Шевелевой.

Автор: Facebook "Этот проклятый" обмен "для меня означает смерть. Нет, не просто умереть, это было бы слишком легко, меня тупо забьют в камере, а потом напишут, что умерла от" сердечной недостаточности ". Меня пытать, выбивать показания. Говорить , что другие признались. Возвращение в Рашку для меня равносильно смертной казни ", - писала Анастасия Леонова в Facebook.

Двое из них - члены "Правого сектора", а Леонова была санинструктором и волонтером движения. Их арестовали по "делу Лесника" в Киеве в декабре 2015 года. Их подозревают в диверсионной деятельности и подготовке терактов. Во время задержания погиб сотрудник "Альфы", а Лесника (Олега Мужчиля) убили правоохранители.

18 декабря представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала в Facebook, что боевики хотят добавить в список людей, которые категорически отказываются от перемещения на оккупированную территорию, и это "по сути, ведет к срыву процесса".

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Леонова в комментарии "Стране" заявила, что Россия и боевики ДНР не требуют их выдачи, но их "пытается спихнуть" Украина. Она опасается, что ее задержат сотрудники СБУ и принудительно доставят на Донбасс для обмена.

"Этот проклятый" обмен "для меня означает смерть. Нет, не просто умереть, это было бы слишком легко, меня тупо забьют в камере, а потом напишут, что умерла от" сердечной недостаточности ". Меня пытать, выбивать показания. Говорить , что другие признались. Возвращение в Рашку для меня равносильно смертной казни ", - писала Леонова в Facebook.