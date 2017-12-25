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Эксперт рассказал, чего ожидать после обмена пленными с боевиками

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Эксперт рассказал, чего ожидать после обмена пленными с боевиками
Обмен пленными разблокирует процесс обсуждения миротворцев. Фото: voakorea.com

После обмена военнопленными, следующим шагом между сторонами будет встреча Курта Волкера и Владислава Суркова.

Когда шаги по обмену состоялись, можно обсудить вопрос мандата миротворцев. Такое мнение в эфире ZIK выразил политолог Алексей Якубин.

"Ирина Геращенко говорила, что в плену террористов является 96 украинский, однако пока мы обмениваем только 74. Это говорит о том, что еще не дошли до формулы "всех на всех". Будет попытка осуществить этот первый этап к новогодним праздникам, а потом, я не исключаю, что будут и следующие переговоры", - отметил он.

Эксперт отметил, что вероятность провести запланированный обмен военнопленными к новогодним праздникам составляет 99,9%.

"Мы видим, что уже тянуть дальше некуда. Я думаю, что довольно сложно говорить о том, что этот обмен выгоден Путину, ведь, опять же, здесь есть гуманитарный аспект и мы также освобождаем часть наших граждан. Также не следует забывать, что уже около полутора лет не было обмена, этот процесс был остановлен", - подчеркнул Якубин.

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По мнению политолога, обмен, который должен состояться 27 декабря, послужит определенным разблокирования всего процесса.

"Следующим шагом будет четвертая встреча Курта Волкера и Владислава Суркова, которая переносилась именно потому, что переносилась дата обмена военнопленными. Эта четвертая встреча должна проходить в более позитивной атмосфере, когда определенные шаги в направлении обмена состоялись. Тогда можно подробнее говорить о мандате миротворцев", - добавил эксперт.

"Не все захотели участвовать" - Геращенко раскрыла детали обмена пленными с боевиками. Украина отдаст 306 пленных лиц в обмен на 74 захваченных террористами ОРДЛО украинский.

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