Мстил за гибель подруги: попрощались с погибшим воином Антоном Безверхним

17 мая в Харькове простились с погибшим бойцом Антоном Безверхний с позывным "Питбуль".

Гранатометчик 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады, погиб 14 мая в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганщины, сообщает Цензор.

Фото: Цензор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яну Червону и Александра Милютина расстреляли из артиллерии

Антон Безверхний из Харькова. Был активистом ОО "Верное сердце". В 2018 году поступил на военную службу по контракту. На фронте получил контузии, после лечения вернулся на передовую.

В феврале 2019-го был награжден почетным нагрудным знаком начальника Генерального штаба "За образцовость в военной службе".

У него остались мать и брат.

"Дважды не умирают. Дважды пока не убьют! Погибнуть в бою - по Честь!" - таким был последний пост, Антон опубликовал на своей странице Facebook ночью перед трагедией.

Пуля снайпера попала ему в голову. "Питбуль" был земляком, напарником и близким другом бойца батальона Яны Красной, погибшей в результате минометного обстрела на наблюдательном пункте под Новозвановка 2 апреля.