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пятница, 17 мая 2019 16:53

Мстил за гибель подруги: попрощались с погибшим воином Антоном Безверхним
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17 мая в Харькове простились с погибшим бойцом Антоном Безверхний с позывным "Питбуль".

Гранатометчик 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады, погиб 14 мая в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганщины, сообщает Цензор.

Воин 54-й бригады Антон Безверхний погиб в бою 14 мая
Фото: Цензор
Попрощались с погибшим воином 54-й бригады Антоном Безверхним. Похороны прошли в Харькове
Попрощались с погибшим воином 54-й бригады Антоном Безверхним. Похороны прошли в Харькове
Попрощались с погибшим воином 54-й бригады Антоном Безверхним. Похороны прошли в Харькове
Попрощались с погибшим воином 54-й бригады Антоном Безверхним. Похороны прошли в Харькове

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Антон Безверхний из Харькова. Был активистом ОО "Верное сердце". В 2018 году поступил на военную службу по контракту. На фронте получил контузии, после лечения вернулся на передовую.

В феврале 2019-го был награжден почетным нагрудным знаком начальника Генерального штаба "За образцовость в военной службе".

У него остались мать и брат.

"Дважды не умирают. Дважды пока не убьют! Погибнуть в бою - по Честь!" - таким был последний пост, Антон опубликовал на своей странице Facebook ночью перед трагедией.
Пуля снайпера попала ему в голову.

"Питбуль" был земляком, напарником и близким другом бойца батальона Яны Красной, погибшей в результате минометного обстрела на наблюдательном пункте под Новозвановка 2 апреля.

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