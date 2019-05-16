На Донбассе погиб Василий Джус

Василий Джус погиб под минометным обстрелом. Фото: Facebook

16 мая на Донбассе погиб украинский воин Василий Джус.

Погиб на Приазовском направлении от смертельного осколочного ранения. Получил его в результате минометного обстрела, сообщает 79-й ОДШБр в Facebook.

Василий Джус родился в Ивано-Франковской области, прапорщик, наводчик 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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"Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и военной части с глубокой скорбью выражают соболезнования матери погибшего защитника Украины", - говорится в сообщении.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

11 мая в Северодонецке Луганской области состоялось прощание с бойцом "Айдара" Сергеем Дрогиним (позывной Скиф). Он погиб 7 мая.