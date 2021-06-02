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среда, 02 июня 2021 09:00

Мотоцикл понесло на бетон - в страшном ДТП погиб боец "Азова"

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Вчера вечером в реанимации больницы Винницы от тяжелых травм и ожогов после аварии умер боец ​​полка "Азов" 41-летний Валерий Алмазов с позывным "Легионер".

Мужчина служил в первой роте второго батальона полка, сообщила пресс-служба "Азова".

Автор: azov.org.ua
  Валерий Алмазов погиб после аварии
Валерий Алмазов погиб после аварии

В аварию попал вечером 30 мая в Виннице, куда приехал в отпуск. Катаясь на своем мотоцикле Honda, не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с бетонным ограждением. От удара вспыхнул бензобак, а водитель получил перелом ключицы, множественные рваные раны, ожоги третьей-четвертой степени, открылось внутреннее кровотечение. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Автор: azov.org.ua
  Валерий Алмазов погиб после аварии
Валерий Алмазов погиб после аварии

В "Азов" Алмазов пришел 2015 года. Сначала служил в роте разведки, а затем, с 2016-го, присоединился к первой роты второго батальона подразделения. Был пулеметчиком.

До "Азова" мужчина уже имел военный опыт. Некоторое время служил во Французском иностранном легионе, из-за чего и получил позывной Легионер. В мирное время Алмазов работал помощником юриста.

Автор: azov.org.ua
  Валерий Алмазов погиб после аварии
Валерий Алмазов погиб после аварии

Шестеро бойцов Вооруженных сил Украины погибли на Донбассе в мае 2021 года. Без открытия огня не прошло ни одного дня.

Среди погибших - офицер, заместитель командира батальона. Самому младшему погибшему - 23 года, самому старшему - 42. Двое бойцов, которые получили ранения в апреле, умерли в госпиталях.

Еще 14 воинов получили ранения.

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