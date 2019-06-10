"Мальдивы по-донецки": опубликовали фото популярного некогда места отдыха

Фото: бф "Повернись живим"

Кто говорит, что на Донбассе нет красивых мест, просто никогда не был на Авдеевском песчаном карьере.

Пишут волонтеры на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

Раньше эти голубые озера, которые называют "Мальдивы" славились песком из которого изготавливали кварц.

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В 2000-х отдыхать на карьер приезжали со всей области и Донецка.

Впервые боевики обстреляли "Мальдивы" летом 2014 года. Спустя пять лет, несмотря на официальный запрет купаться и близость к передовой, голубые озера - все еще популярное место для отдыха.

Первое место в ежегодном рейтинге комфортности городов Украины занял Харьков. Харьков набрал 67,1 баллов из 100 возможных. В пятерку самых комфортных городов Украины также входят Винница (61,5), Киев (55,9), Львов (55,8) и Одесса (52,5).