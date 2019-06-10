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понедельник, 10 июня 2019 10:28

"Мальдивы по-донецки": опубликовали фото популярного некогда места отдыха
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Авдеевский песочный карьер
Фото: бф "Повернись живим"
Авдеевский песочный карьер
Авдеевский песочный карьер
Авдеевский песочный карьер

Кто говорит, что на Донбассе нет красивых мест, просто никогда не был на Авдеевском песчаном карьере.

Пишут волонтеры на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

Раньше эти голубые озера, которые называют "Мальдивы" славились песком из которого изготавливали кварц.

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В 2000-х отдыхать на карьер приезжали со всей области и Донецка.

Впервые боевики обстреляли "Мальдивы" летом 2014 года. Спустя пять лет, несмотря на официальный запрет купаться и близость к передовой, голубые озера - все еще популярное место для отдыха.

Первое место в ежегодном рейтинге комфортности городов Украины занял Харьков.

Харьков набрал 67,1 баллов из 100 возможных. В пятерку самых комфортных городов Украины также входят Винница (61,5), Киев (55,9), Львов (55,8) и Одесса (52,5).

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Дата
10
июня

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