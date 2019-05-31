Любите, чернобровые, но не москалей: в рядах боевиков эпидемия СПИДа

Российское руководство умалчивает факт эпидемии, а больных боевиков освобождают из армии без возможности лечения. Фото: Ведомости Донбасса

В войсках оккупантов растет количество больных ВИЧ/СПИД и инфекционными заболеваниями.

С начала мая в группировках 1 и 2 армейского корпуса боевиков увеличилось количество больных туберкулезом и венерическими болезнями, пишет Минобороны.

"Большинство носителей указанных заболеваний - это военнослужащие, призванные в текущем году в результате осуществления российским командованием упрощенной процедуры медицинского обследования призывников, в том числе лиц, которые были уволены из мест лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Российские власти и оккупационное руководство скрывает информацию об ухудшении эпидемиологического положения. Тех, кого обнаружили, россияне увольняют со службы без возможности лечения в военных больницах.

На оккупированном Донбассе россияне тестируют новые виды вооружения и утилизируют старые. Для этого из России гражданскими автомобилями привозят боеприпасы и оружие, пишут в Минобороны. Вместе с этим к боевикам постоянно приезжают новые инструкторы - кадровые военные российской армии.