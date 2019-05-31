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пятница, 31 мая 2019 10:33

Показали фото 3 уничтоженных на Донбассе боевиков

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Военные на Донбассе уничтожили 3 террористов.

Фото боевиков в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", пишет "Уніан".

20 мая в районе Горловки уничтожили Владимира Яковенко родом из села Новый Донбасс Допропильского района.

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Автор: Анатолий Штефан
  Уничтоженний террорист Владимир Яковенко
Уничтоженний террорист Владимир Яковенко

Остальных 2 террористов уничтожили 27 мая. Виктора Чабана ликвидировали в районе Доломитного Донецкой области. Родом террорист с Юнокоммунаровска.

Автор: Анатолий Штефан
  Уничтоженний террорист Виктор Чабан
Уничтоженний террорист Виктор Чабан

Еще один боевик пополнил "бригаду 200" - Олег Читак. Родом из Счастье Луганской области.

Автор: Анатолий Штефан
  Уничтоженний террорист Читак Олег
Уничтоженний террорист Читак Олег

За минувшие сутки боевики, которых поддерживает Россия, восемь раз применяли огонь на Донбассе. Из-за этого 2 украинских военных ранили.

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