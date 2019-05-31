Показали фото 3 уничтоженных на Донбассе боевиков

Военные на Донбассе уничтожили 3 террористов.
Фото боевиков в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", пишет "Уніан".
20 мая в районе Горловки уничтожили Владимира Яковенко родом из села Новый Донбасс Допропильского района.
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Остальных 2 террористов уничтожили 27 мая. Виктора Чабана ликвидировали в районе Доломитного Донецкой области. Родом террорист с Юнокоммунаровска.
Еще один боевик пополнил "бригаду 200" - Олег Читак. Родом из Счастье Луганской области.
За минувшие сутки боевики, которых поддерживает Россия, восемь раз применяли огонь на Донбассе. Из-за этого 2 украинских военных ранили.
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