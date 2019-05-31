8 обстрелов и 2 раненых: как минувшие сутки на Донбассе

Вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями боевики использовали во время обстрелов четыре рази.Фото: gdb.rferl.org

За минувшие сутки боевики, которых поддерживает Россия, восемь раз применяли огонь на Донбассе.

Из-за этого двое украинских военных ранили - сообщили в штабе ООС.

Вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями боевики использовали во время обстрелов четыре раза.

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"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба.

С начала суток 31 мая террористы стреляли четыре раза, потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

В группировке "ЛНР" обвиняют украинских военных в двух обстрелах в течение 30 мая. Боевики из группировки "ДНР" на своих ресурсах пишут, что украинские военные обстреляли два поселка в Новоазовском районе, и село у оккупированного Донецка.

На оккупированном Донбассе россияне тестируют новые виды вооружения и утилизируют старые. Для этого из России гражданскими автомобилями привозят боеприпасы и оружие.