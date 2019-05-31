8 обстрелов и 2 раненых: как минувшие сутки на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 1845
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1773
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3 Просмотров: 1863
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2682
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1269
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 531
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7092
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7668
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3708
Фото
Все фото
16
4
5
6
13
Показали захватывающие фото с тренировок спецназовцев
Показали захватывающие фото с тренировок спецназовцев
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Показали место крушения геликоптера Ми-8
ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
Курсанты отработали полеты на штурмовиках
Курсанты отработали полеты на штурмовиках
Российская война унесла жизнь еще одного украинца
Российская война унесла жизнь еще одного украинца
Видео
Все видео
"Не дай Бог попадет по кому-то" - военные рассказали об обстрелах
"Не дай Бог попадет по кому-то" - военные рассказали об обстрелах
"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий
Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий
Мавка - душа леса: показали новый камуфляж украинських воинов
Мавка - душа леса: показали новый камуфляж украинських воинов
"Война" на море: на Азове стреляли из катеров и вертолетов
"Война" на море: на Азове стреляли из катеров и вертолетов
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 117
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 450
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2682
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 24355
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 270
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 08:52

8 обстрелов и 2 раненых: как минувшие сутки на Донбассе

  Комментировать
8 обстрелов и 2 раненых: как минувшие сутки на Донбассе
Вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями боевики использовали во время обстрелов четыре рази.Фото: gdb.rferl.org

За минувшие сутки боевики, которых поддерживает Россия, восемь раз применяли огонь на Донбассе.

Из-за этого двое украинских военных ранили - сообщили в штабе ООС.

Вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями боевики использовали во время обстрелов четыре раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не дай Бог попадет по кому-то" - военные рассказали об обстрелах

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба.

С начала суток 31 мая террористы стреляли четыре раза, потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

В группировке "ЛНР" обвиняют украинских военных в двух обстрелах в течение 30 мая. Боевики из группировки "ДНР" на своих ресурсах пишут, что украинские военные обстреляли два поселка в Новоазовском районе, и село у оккупированного Донецка.

На оккупированном Донбассе россияне тестируют новые виды вооружения и утилизируют старые. Для этого из России гражданскими автомобилями привозят боеприпасы и оружие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «8 обстрелов и 2 раненых: как минувшие сутки на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Президент взялся за программу развития языка

Запустили необыкновенный поезд

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 39699
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 24373
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 18666
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10206
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 9878
Донбасс
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
6
 1 Просмотров: 1863
Боевики ранили украинского военного
Боевики ранили украинского военного Просмотров: 63
Учиться никогда не поздно: какие денежные надбавки можно получить в ВСУ
Учиться никогда не поздно: какие денежные надбавки можно получить в ВСУ Просмотров: 468
Россия в ДНР и ЛНР утилизирует старое оружие и ненужных военных
Россия в ДНР и ЛНР утилизирует старое оружие и ненужных военных Просмотров: 1693
Кум Путина хочет заставить украинцев восстанавливать разрушенный Донбасс
Кум Путина хочет заставить украинцев восстанавливать разрушенный Донбасс 1 Просмотров: 2007
Больше всего комментируют
5
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
4
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
3
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2
Рада не отправила Гройсмана в отставку
Голосов: 35699
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua