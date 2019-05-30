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четверг, 30 мая 2019 14:19

Россия в ДНР и ЛНР утилизирует старое оружие и ненужных военных

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Россия в ДНР и ЛНР утилизирует старое оружие и ненужных военных
Россияне привозят на оккупированные территории оружие в гражданских авто. Фото: Русский Еврей

На оккупированном Донбассе россияне тестируют новые виды вооружения и утилизируют старые.

Для этого из России гражданскими автомобилями привозят боеприпасы и оружие, пишут в Минобороны.

Вместе с этим к боевикам постоянно приезжают новые инструкторы - кадровые военные российской армии.

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Они занимаются подготовкой группировок саперов, снайперов, разведчиков и личного состава российских боевиков.

29 мая на Донбассе ликвидировали 3 боевика. Одного ранили.

Всего в течение суток террористы 19 раз нарушили режим прекращения огня. 5 раз применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибров 152 и 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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