На Донбассе ликвидировали три боевика

Боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ. Фото: УНН

29 мая на Донбассе ликвидировали 3 боевика. Одного ранили.

Всего в течение суток террористы 19 раз нарушили режим прекращения огня. 5 раз применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибров 152 и 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм, сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Обстрелы вели из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские войска давали на обстрелы адекватный ответ.

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Среди украинских военнослужащих потерь нет.

30 мая обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

27 мая Верховный главнокомандующий ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский имел первую рабочую поездку на Луганщину. Там осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. С 2015-го там ни ведутся боевые действия.