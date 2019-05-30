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четверг, 30 мая 2019 05:50

Тело пропавшего сапера нашли на оккупированных территориях

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Тело пропавшего сапера нашли на оккупированных территориях
На оккупированных территориях нашли погибшего сапера. Фото: Корреспондент

На месте боевого столкновения было обнаружено тело военнослужащего пятьдесят четвёртой отдельной механизированной бригады.

Вчера около 15.00 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б.М, сообщает штаб Операций объединенных сил.

Тело погибшего солдата Степанченко Б. в настоящее время находится на временно оккупированной территории. Передача тела представителям ВС Украины планируется 31 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Счастье".

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Накануне он 27 мая в составе группы саперов в районе населенного пункта Попасная выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду диверсионно-разведывательной группы противника.

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