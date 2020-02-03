"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней

Только все стихает и в окопе появляется серая кошка, постоянная спутница солдата на войне, - рассказывает Анатолий Степанов

В сети появилось видео о буднях украинских военных, которые держат позиции в районе села Желобок, Попаснянского района, в зоне проведения ООС на Донбассе.

Видео, снятое на передовой, опубликовал на своей странице в Facebook фотожурналист Анатолий Степанов.

"Липкая рыжая глина плюхкает под ногами. Тысячи рубленых тонких и толстых корней торчат из стен окопов и, как чьи-то скрюченные пальцы, цепляются за одежду и снаряжение.Серое тяжелое небо нависло над Луганщиной. Напротив Желобок. В окопе тихо. Есть время подумать о бытии. Тишина напрягает и минуты тянутся медленно. Бдительность здесь - это залог жизни. И твоего, и побративом. Где-то далеко воздух режут единичные пулеметные очереди. Рядом с окопом ложится ВОГ (осколочный боеприпас к гранатомету ГП-25 "Пламя", - Gazeta.ua), и течение времени меняется. Все вокруг превращается в движение. Где-то неподалеку слышно взрыв гранаты с СПГ (станковый противотанковый гранатомет, - Gazeta.ua). Веером по позиции ложатся разрывы ВОГов. Солдаты приседают, прячутся в укрытии, ведут огонь из пулемета. Несколько раз грохочет гранатомет", - говорится в рассказе журналиста.

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Здесь каждый знает свое место и свою роль, как в пьесе после многих репетиций.

"Мальчик, которому всего лишь 19 лет, также работает. Те несколько месяцев на войне уже кое-чему научили. Исцарапанными пальцами он набивает магазины, зубами разрывает упаковку с двигателями на гранаты РПГ. Его старшие и более опытные товарищи ведут бой. Где-то над позицией хлопают пули. Шмелями жужжат подарки с Утеса, что так хорошо пристрелялся с Желобка. Несколько крупнокалиберных пуль рвутся на бруствере окопа. Заливается с амбразуры пулемет и горячие гильзы градом сыплются на руки и каску. Парень продолжает свою нехитрую работу. Родом из Донбасса, и уже видел оскал "русского мира", поэтому он здесь ... ", - рассказывает Степанов.

"Смертельный пинг-понг медленно затихает. Каких-то десять минут - и будто ничего и не было. Еще жаром отдает ствол пулемета. И надо набить полные ленты и магазины, так следующий "раунд" может начаться в любой момент. Такая вот война ... Только все стихает и в окопе появляется серая кошечка, постоянная спутница солдата в войне. Ласки и мурлыканье. Взбитые, черные от копоти и масла пальцы нежно треплят пушистую головку ... ", - добавляет фотожурналист.

Во время в ходе боев за Бахмутку 20 января 2015 село Желобок было захвачено вооруженными формированиями террористической организации ЛНР. Российские боевики в разбитых обстрелами домах занимаются мародерством. Подходы к селу заминированы.