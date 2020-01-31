Реалии "русского мира": как выглядит Донецкий железнодорожный вокзал

Донецкий блогер на своем ютуб-канале опубликовал видео железнодорожного вокзала. Ролик был снят 28 января 2020 года.
Вокзал после реконструкции 2012 года. Но вместо окон - картон. Людей в здании и возле него нет. Сейчас с вокзала ездит только несколько пригородных поездов.
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Опустевший железнодорожный вокзал Луганска перестроили на автовокзал. Местные власти перенесли автовокзал с улицы Оборонной на железнодорожный вокзал, находящийся в старой части города.
С луганского жд вокзала отправляется поезд на территорию ДНР. Он ходит один раз в день сообщением "№603 / 604 Луганск-Ясиноватая". Также ходят электрички по всей территории ЛНР.
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