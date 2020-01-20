Донецк можно освободить силовым путем - Кривонос

Россия вторглась на Донбасс сразу после захвата Крыма. Фото: 06237

Сергей Кривонос, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил о необходимости готовности к силовому освобождению Донбасса.

"Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

Добавил, что такая возможность зависит от поддержки со стороны международного сообщества.

"Насколько это будет возможно - зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что, если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария. Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. Все зависит от того, насколько мы подготовим свои вооруженные силы. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли. Мы не захватываем чужие земли, мы освобождает свои", - подчеркнул Кривонос.

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Перед принятием решения о силовом освобождении оккупированных территорий Донбасса необходимо провести комплекс мероприятий.

"Комплекс мероприятий, которые необходимо провести, прежде чем принять такое решение. Первое - это продолжение политического движения на продление и усиление санкций в отношении РФ. Второе - создание надежной системы территориальной обороны. Третье - усиление нашей армии и способности ее вести активные наступательные действия. И в том случае, когда этот комплекс мер будет выполнен и когда есть политические решения по России - пока Россия категорически не хочет их выполнять - тогда за счет усиления санкций и ослабления России мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае, если Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов. Это целый комплекс, и в том числе международная поддержка должна к этому идти. И это надо готовить и готовиться самим. Это не за месяц-два проводится, но это возможно ", - отметил Кривонос.

Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении сил и средств возле пункта пропуска "Гнутово". Украина предложила развести силы в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и у КПВВ "Гнутово", сообщает hromadske со ссылкой на два источника в ТКГ.