Кураторы из Кремля "кинули" боевиков с обеспечением на Донбассе

Донецким боевикам урезали продовольственное обеспечение. Участилось мародерство. Фото: Варламов

Российские кураторы из Кремля сократили поставки продовольствия своим наемникам на Донбассе.

Это привело к всплеску грабежей продуктовых магазинов, передает Главное управление разведки МО Украины.

Отмечается, что в течение последних 2 месяцев отмечено значительное ухудшение качества продовольствия, поступающего для обеспечения оккупационных войск из России.

"Наряду с этим, осуществляется ограниченное продовольственное обеспечение отдельных подразделений противника со значительным снижением норм снабжения, что приводит к увеличению случаев мародерства и грабежей военнослужащими гражданских объектов (продовольственных магазинов, частных хозяйств, домов и т.д.)", - говорится в сообщении.

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Кроме того, боевикам так называемого 1 "армейского корпуса" ДНР запрещено покидать ряды террористов по истечению сроков контрактов или по состоянию здоровья.

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