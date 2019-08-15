"Кричать уже поздно" - на волю выходит боевик, который корректировал огонь по Мариуполю

Сегодня выходит на свободу боевик, который был корректировщиком огня по микрорайону Восточный в Мариуполе.

Преступник был осужден на 9 лет тюрьмы, но согласно "Закону Савченко", сегодня выходит на свободу, пишет первый заместитель председателя в Национальной полиции Украины Вячеслав Амброськин в Facebook.

Автор: Первый заместитель председателя в Национальной полиции Украины Вячеслав Амброськин Боевика выпускают благодаря "Закона Савченко"

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"И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон по имеющейся информации лоббировала группа "воров в законе" и лидеров преступных организаций, а сегодня винный в убийстве 31 мирного жителя Мариуполя и ранении 117 наших граждан выходит на свободу. Мы все вместе несем ответственность за этот закон, потому что тогда, когда правоохранители выступили против этого, никому это было не нужно, просто сделали вид, что не услышали", - говорится в сообщении.

Фото: Первый заместитель председателя в Национальной полиции Украины Вячеслав Амброськин

"Оперативники спецслужби встановили, що з початку цього року за завданням представника ворожих спецслужб жителька Дніпра створила та здійснювала адміністрування спільнот у заборонених російських соцмережах. Правоохоронці задокументували, що за матеріальну вигоду жінка публікувала та розміщувала на ресурсах статті, які виправдовували збройну агресію РФ проти України та політику Кремля на міжнародній арені, незаконну анексію Кримського півострова, популяризували терористичні організації ДНР і ЛНР. Публікації зловмисниця одержувала, у тому числі, з російських пропагандистських ресурсів і сайтів бойовиків квазіреспублік", - йдеться у повідомленні СБУ.