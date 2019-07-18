Женщина за российские деньги публиковала антиукраинскую пропаганду

СБУ задержала агитатора. Фото: АТР

СБУ разоблачила попытки вмешательства спецслужб РФ в выборы в Верховную Раду.

"Оперативники спецслужбы установили, что с начала этого года по заданию представителя вражеских спецслужб жительница Днепра создала и осуществляла администрирование сообществ в запрещенных российских соцсетях. Правоохранители задокументировали, что за материальную выгоду женщина публиковала и размещала на ресурсах статьи, оправдывающие вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, незаконную аннексию на Крымском полуострове, популяризировала террористические организации Д/ЛНР. Публикации злоумышленница получала в том числе из российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков квазиреспублик", - говорится в сообщении СБУ.

Задачи женщина получила из Ростова-на-Дону. Должна была создать сайты с фейковой информацией о политических партиях и кандидатах в нардепы. Эти деструктивные материалы были направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине и рост социальной напряженности, инспирации вражды между сторонниками различных политических сил и манипулятивного воздействия на электоральные предпочтения избирателей.

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Материалы в группах содержали публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти.

В рамках уголовного производства провели обыск по месту жительства. Изъяли компьютерную технику и средства связи, которые содержат доказательства преступной деятельности.

Генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов дал показания СБУ в деле подготовки телемоста с запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия 1".