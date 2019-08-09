Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас

Фото: Петро Андрющенко

В Мариуполе Донецкой области областная больница выглядит красиво только внешне.

Внутри помещения требует капитального ремонта и замены мебели, пишет местный активист Петр Андрющенко у себя на Facebook.

"И вот оно - снаружи красота, удачно намазанные губы и даже полная иллюзия глубокого длительного ремонта. Иллюзия держится ровно до дверей больницы. А там - ужас. Тот ужас, который только можно представить при слове "больница". В лезла краска на стенах , драный линолеум и палаты в состоянии нецензурной брани. Койки - такое впечатление, что они помнят если не Ленина, то точно после сталинскую оттепель", - написал он.

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