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Агрессия России: сколько потеряли украинские порты на Азовском море

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Агрессия России: сколько потеряли украинские порты на Азовском море
Порты потеряли почти 6 млрд грн дохода. Фото: Rail.insider

В связи с агрессией России с 2014 года украинские порты на Азовском море недополучили почти 6 млрд грн дохода.

"Азовские порты потеряли практически половину грузов, а количество судозаходов уменьшилось более чем в 2 раза. В итоге с 2014 года, по нашим подсчетам, порты недополучили дохода на сумму около 6 млрд грн. И здесь не учтены убытки и расходы экспортеров, связанные с простоем и переориентацией грузопотоков", - сказал руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вецкаганс считает, что украинские порты на Азове нуждаются в комплексной поддержке на государственном и международном уровнях. Благодаря именно такому объединению усилий 2018-го удалось снять блокаду с портов "Мариуполь" и "Бердянск".

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"Сейчас мы стараемся максимально улучшить ситуацию в портах Азова, помочь им оставаться конкурентными. Объем инвестиций АМПУ в порты "Мариуполь" и "Бердянск" за 2018-2020 гг. превысит 1 млрд грн. В начале июля в "Мариуполь" зашло первое судно дноуглубительного флота подрядчика, который будет выполнять работы по поддержанию паспортных глубин в наших портах на Азове. До конца года мы завершим реконструкцию причала №4 в Мариупольском порту. Этот проект реализуется параллельно со строительством государственной компанией нового зернового терминала. Эксплуатацию этих объектов позволит диверсифицировать номенклатуру грузов и открыть новые возможности для бизнеса в этом регионе", - заявил он.

Когда Россия не получает должного ответа, ее действия становятся более агрессивными. Россия выжидает и не принимает решительных действий, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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