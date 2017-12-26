"Колбаска из Украины" и российские ёлки: как в ДНР и ЛНР готовятся к новогодним праздникам

Жители оккупированной Донетчины за продуктами к новогоднему столу ездят на подконтрольную Украины территорию. А на новогодние закупки готовы потратить все деньги.
Как в ЛНР и ДНР готовятся к праздникам показали журналисты "Радио "Свобода".
Наибольший спрос на елки. "Пусть приходят люди! Ждем. Стоимость елок - 400 рублей (около 190 грн. - ред.), Есть за 550 (около 260 грн. - ред.). Вот такая милашка стоит 400 рублей. Распродаются! Маленькие елки предлагаем по 250 рублей (около 120 грн. - ред.), Даже по 200 (около 95 грн. - ред.), Бывает, сбрасываем цену. Веточки у нас по 50 рублей (около 24 грн. - ред.), Есть по 25 (около 12 грн. - ред.). "- говорит человек, который продает в центре Донецка елки.
В Луганске за полутораметровую сосну продавцы просят от 190 до 280 грн. Их привозят из России. Деревья нравятся не всем.
"Раньше были с длинными иглами и зеленые", - жалуются покупатели.
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"Можно не искать. Вот это все - российское. Наше сгорело в 2014 году. Есть только ветви, а молодняк весь сгорел", - объясняют продавцы.
На новогодних блюдах не экономят. Готовы потратить все деньги.
"Колбаску привезла, говорю честно, из Украины, "Президентскую". Икры немножко купила лососевой, рыбки купила", - говорит жительница Донецка.
Люди готовят салаты, картофель, мясо, оливье, салат "Мимоза", холодец и селедка под "шубой".
В сети показали, как к Новому году готовится оккупированная Макеевка. Украинцев поразила плохо убрана елка и обшарпанный Дом культуры.
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