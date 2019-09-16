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понедельник, 16 сентября 2019 15:51

"Когда не работает система, работает нация" – волонтер об убийстве боевика в Мариуполе

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&quot;Когда не работает система, работает нация&quot; – волонтер об убийстве боевика в Мариуполе
Убитый Роман Джумаев воевал на Донбассе в 2014-2015 годах / фото: ВАС

Общественные активисты в Мариуполе в течение последнего года делали все того, чтобы Роман Джумаев понес наказание.

Боевика ДНР убили сегодня в квартире. Об этом в Facebook написала волонтер из Мариуполя Галина Однорог.

"Сегодня у нас в Мариуполе произошло ЧП. Убит боевик Джумаев, который был выпущен нашим судом под домашний арест. Если не работает система, работает нация!!! Это был мой личный враг! Когда его освободили впервые украинские судьи, для меня как военного волонтера это был шок! В течение последнего года мы делали все для того, чтобы убийца наших "киборгов" понес соответственное наказание", - отметила волонтер.

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"Но система работает иначе. После того, как его освободили под домашний арест, мы написали письмо в Администрацию президента Украины с просьбой внести дополнения в решение Конституционного суда от 24 июня 2019-го. Но, к сожалению, до сих пор ответа не получили. Поэтому имеем то, что имеем!

И как бы это страшно ни звучало, но я хочу поблагодарить тех, кто это сделал. Ибо ко мне лично поступали угрозы от него, его матери, и мне было опасно находиться рядом с убийцей наших "киборгов" в одном городе. Видимо, надо судьям думать, кого и куда они отпускают. Нельзя все купить за деньги! Помним!!! Не простим!!!" - пишет Однорог.

16 сентября во Мариуполе убили боевика ДНР Романа Джумаева. Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил человек, и расстреляли его в упор.

Умер Джумаев до приезда "скорой". На теле его обнаружили многочисленные огнестрельные ранения.

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