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понедельник, 16 сентября 2019 15:08

Убили боевика, которого суд отпустил под домашний арест

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Убили боевика, которого суд отпустил под домашний арест
Джумаев участвовал в боях за Донецкий аэропорт, штурме Дебальцево и в обстрелах Марьинки. ФОТО: 0629.com.ua

В Мариуполе убили боевика ДНР Романа Джумаева. Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил мужчина, и расстреляли его в упор.

Умер Джумаев до приезда скорой. На теле его обнаружили многочисленные огнестрельные раны, сообщает 0629.

Джумаев находился под следствием. Обвиняли его по статье об участии в террористической деятельности.

Мужчине грозило 8-15 лет лишения свободы. Последнее судебное заседание состоялось в начале августа. Тогда суд изменил меру пресечения на домашний арест.

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28-летний Роман Джумаев - уроженец Мариуполя Донецкой области.

К 2014 году он жил в Киеве и работал программистом. После победы Революции достоинства перебрался в Донецк и вступил в ряды террористов. Участвовал в штурме ДАП и Дебальцево, не скрывал, что убивал украинских военных. Однако уже летом 2015 года выехал в Беларусь, где получил разрешение на работу, и провел там почти год.

В сентябре 2016-го экс-боевик переехал в Россию. В сентябре 2017 -го пытался перейти линию разграничения с оккупированной территории в Марьинском районе, где и был задержан силовиками. На него завели дело по статье террористическая деятельность. Однако суд его отпустил.

В декабре 2018 года он был задержан повторно за нападение на полицейского. На него завели новое дело - уже за нападение на сотрудника правоохранительных органов. Тогда суд арестовал его, но в августе 2019-го снова отпустил под домашний арест.

Роман Джумаев в интервью журналистам признался, что воевал против Украины в составе группировки боевиков "Пятнашка". 2017 вернулся в Мариуполь, где был задержан украинскими спецслужбами. 5 августа Октябрьский суд Мариуполя Джумаева отпустил под домашний арест.

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