Инспекция позиций ВСУ под Шумами не состоится - СМИ

Якобы есть данные, что противник сам нарушает условия перемирия и обустраивает новые укрепления. Фото: "УНИАН"

Запланированная на 14:00 инспекция украинских позиций возле поселка Шумы под Горловкой Донецкой области сегодня не состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Офисе президента.

"Дело не в датах, а в том, что это спекулятивная тема для Л/ДНР, которые все время врут, что мы нарушаем. ОБСЕ говорит, что это не так", - уточнил собеседник.

Якобы есть данные, что противник сам нарушает условия перемирия и обустраивает новые укрепления. Поэтому появилось предложение для начала проверить позиции боевиков вместе с ОБСЕ. Однако оккупанты отказались от этой идеи.

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5 сентября боевики угрожали совершить обстрел украинских позиций вблизи Шумов. Они утверждали, что украинская армия якобы обустраивает новые траншеи вопреки условиям перемирия. 9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором украинская сторона согласилась на совместную инспекцию в районе поселка Шумы в Донецкой области с участием оккупационных боевиков РФ.