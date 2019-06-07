Имена и фото воинов "Азова", которые ночью погибли на Донбассе

Ночью 7 июня вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж на позиции спецподразделения "Азов" вблизи Новолуганского на Светлодарской дуге.
На месте погибли 2 военных 28-летний Дмитрий "Круглый" Пругло и 23-летний Максим "Максон" Олексюк.
Полтавчанин Дмитрий Пругло пришел в "Азов" в 2014-м. Был участником всех ключевых сражений подразделения. Служил заместителем командира роты по работе с личным составом.
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Максим Олексюк присоединился к полку в 2017-м. За 1,5 года службы проявил себя преданным военном деле, ответственным и искренним собратом.
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