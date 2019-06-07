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пятница, 07 июня 2019 12:05

Имена и фото воинов "Азова", которые ночью погибли на Донбассе

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Ночью 7 июня вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж на позиции спецподразделения "Азов" вблизи Новолуганского на Светлодарской дуге.

На месте погибли 2 военных 28-летний Дмитрий "Круглый" Пругло и 23-летний Максим "Максон" Олексюк.

Полтавчанин Дмитрий Пругло пришел в "Азов" в 2014-м. Был участником всех ключевых сражений подразделения. Служил заместителем командира роты по работе с личным составом.

  Дмитро Пругло
Дмитро Пругло

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Максим Олексюк присоединился к полку в 2017-м. За 1,5 года службы проявил себя преданным военном деле, ответственным и искренним собратом.

  Максим Олексюк
Максим Олексюк
5 июня вражеский снайпер убил бойца 54-й отдельной механизированной бригады сержанта Владислава Бережного. Он подписал долгосрочный контракт - до завершения АТО в 2015-м, на войну ушел в 18-летнем возрасте.
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Дата
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