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среда, 05 июня 2019 21:31

На Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний сержант Владислав Бережной

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На Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний сержант Владислав Бережной
У Владислава осталась жена и двое маленьких детей. Фото: Svatove.city

На Донбассе в среду, 5 июня, вражеский снайпер убил бойца 54-й отдельной механизированной бригады сержанта Владислава Бережного.

Владислав подписал долгосрочный контракт - до завершения АТО в 2015 году, на войну ушел в 18-летнем возрасте. Второй контракт военный подписал в 2017. 11 июня Владиславу должно было исполниться 23 года. Об этом со ссылкой на военкомат сообщает издание Сватове.City.

Владислав родился 11 июня 1996 в городе Сватово Луганской области. Учился в Сватовской школе №6. Затем полгода работал на одном из местных предприятий. После этого пошел на войну. В интервью журналистам в марте 2018 Владислав рассказал, как принял такое решение.

"Я и моя семья с самого начала были украинских взглядов. Мы не хотели, чтобы в нашем городе, да и вообще на Донбассе, был "русский мир". И я решил встать на защиту своего родного края. На тот момент мне было 18 лет. Пошел в военную часть, мне предложили срочную службу или контракт. Я подписал долгосрочный контракт с 5 января 2015 году до завершения АТО. Конечно, родители были в шоке, не хотели, чтобы я в таком раннем возрасте шел на войну, но потом они меня поддержали ", - рассказывал Владислав.

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Также военный вспомнил боевые операции, потери в подразделении.

"Особенно помню дату 19 декабря 2017, когда был очень тяжелый бой на Светлодарской дуге. Тогда мы вместе с собратьями продвинулись вперед и заняли 1,5 км вражеских позиций - "лес". К сожалению, некоторые мои друзья во время этой операции погибли: "Эфа", "Семьянин", "Шайтан", "Гюрза", "Саныч" ... Я их буду помнить всегда. Военнослужащий "Пиранья" получил тяжелое ранение, которое было почти несовместимым с жизнью, но, к счастью, его удалось спасти, и сейчас он находится на лечении. Хочется, чтобы нам давали больше возможности воевать, проводить всевозможные операции, отдавали команды продвигаться вперед, чтобы мы могли освобождать новые и новые территории-позиции ", - вспоминал боец.

У Владислава осталась жена, шестилетняя дочь и двухлетний сын.

На Донбассе с начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты использовали против украинских военных ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, автоматическое стрелковое и снайперское оружие. Один украинский боец погиб.

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Дата
05
июня

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