Госдума отрицает признание ЛДНР в пределах всей территории областей

Только Калашников прокомментировал условия решения Кремля. Фото: РИА

Кремль не признает ЛДНР в пределах территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Сначала российские СМИ приписали ему слова о признании псевдореспублик в пределах украинских областей. Он назвал это фейком.

"Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать "ДНР и ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Все остальное — это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, "ДНР и ЛНР", - сказал Калашников.

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Вчера ночью появлялась информация, что Россия официально направит в оккупированные районы Донбасса войска. Неофициально они находятся там с 2014 года.

Страна-агрессор Российская Федерация признала оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками". Об этом российский президент Владимир Путин заявил в ходе обращения к нации 21 февраля. Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией".