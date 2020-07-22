"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)

Фото: Евгений Котенко/Укринформ

В столичном соборе Святого Александра попрощались с военным медиком Николаем Илиным, убитым российскими оккупантами под Зайцевым в Донецкой области.

Почтить память погибшего во время засады боевиков пришли его побратимы и друзья, сообщает "Укринформ".

Николай Илин родился в 1984 году в Беларуси.

В 2006 году приехал в Эстонию, имел статус беженца.

В 2016-м получил эстонское гражданство, отказавшись от белорусского.

Военную службу на Донбассе проходил в подразделении ВСУ на законных основаниях. Согласно действующему законодательству, а именно Закону "О воинской обязанности и военной службе" иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных силах Украины.

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Тело Николая Илина кремировали на Байковом кладбище в Киеве. На прощание с воинскими почестями пришел посол Эстонии в Украине Каимо Кууск:

"Я горжусь тем, что Николай полюбил Эстонию и решил получить эстонское гражданство. Он так любил Украину, что решил бороться за ее целостность и независимость. И мне очень грустно, что Николай погиб пытаясь помочь другим и сделать этот мир лучше "







13 июля, несмотря на договоренность о прекращении огня, во время эвакуации тела погибшего военнослужащего ВСУ лейтенанта Дмитрия Красногрудя из так называемой серой зоны в районе Зайцево боевики расстреляли группу безоружных украинских военных. Все ее члены были маркированы белыми повязками на жилетах и ​​белыми касками. Террористы из засады сначала обстреляли военнослужащего, который шел впереди группы. Ему на помощь бросился Николай Илин, но был практически в упор расстрелян оккупантами. После этого эвакуационная группа с еще одним травмированным офицером отступила. 16 июля тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя передали на контролируемую правительством Украины территорию. 17 июля боевики передали тело военного медика Николая Илина. Позже стало известно, что российские оккупанты надругались над ним. 21 июля террористы передали Украине тело 3-го украинского защитника, который до этого считался раненым и все время с 13 июля находился в серой зоне. Умер из-за того, что оккупанты отказывались разрешить украинской стороне его поиски. Личность воина пока не идентифицирована.