Оккупанты поиздевались над телом военного медика

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 1440
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1 Просмотров: 396
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 486
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1332
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3285
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 441
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 963
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 873
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Фото
Все фото
7
15
3
3
10
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В авиакатастрофе погибли 80 детей
В авиакатастрофе погибли 80 детей
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Не хотела делить квартиру: 61-летняя женщина заказала бывшего
Не хотела делить квартиру: 61-летняя женщина заказала бывшего
На Львовщине похоронили Героя Украины Тараса Матвиива
На Львовщине похоронили Героя Украины Тараса Матвиива
Видео
Все видео
В Украине показали масштабное световое шоу дронов
В Украине показали масштабное световое шоу дронов
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
Боевики говорят, что нашли тело убитого медика
Боевики говорят, что нашли тело убитого медика
Провокация РФ - в Кремле надумал раздать паспорта жителям Донбасса
Провокация РФ - в Кремле надумал раздать паспорта жителям Донбасса
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1251
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5094
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1440
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 18
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
вторник, 21 июля 2020 17:42

Оккупанты поиздевались над телом военного медика

  Комментировать
Оккупанты поиздевались над телом военного медика
Отснятые снимки переданного оккупантами тела были ужасны. Их нельзя публиковать.

Российские оккупанты в Донбассе совершили надругательство над телом военного медика, погибшего у зайцев и тело которого было передано позже украинской стороне.

Об этом свидетельствуют имеющиеся в Укринформа фотографии - сообщается на сайте. Отснятые снимки переданного оккупантами тела были ужасны. Их нельзя публиковать.

По непонятным причинам оно было розпороте от таза к шее, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами. Ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также преподавалось видео, как в голове трупа медика торчит нож.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД об убийстве медика на Донбассе: Ответ будет максимально жестким

21 июля на подконтрольную правительству Украины территорию была передано тело третьего украинского защитника, который был ранен во время обстрела эвакуационной группы под Зайцевым 13 июля.

13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минского договоренностями минометы. Группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. Противник начал обстрел из гранатометов и пулеметов. Военный медик погиб, один военнослужащий ранен, а еще один - получил боевое травмирования. Погиб военнослужащий, солдат Евгений Александрович Чумаченко, 1988 г. н. Э., Родом из Одесской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты поиздевались над телом военного медика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Партия Зеленского победила на выборах

Восставших узников приговорили к высшей мере наказания

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Одно из чудес света разрушило землетрясение

Ловца диких животных называли живодером

Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке

Завершилась самая популярная книжная серия всех времен

Самое читаемое
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа Просмотров: 26829
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 10836
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 8415
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
4
 Просмотров: 7821
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 7498
Донбасс
Боевики передали тело третьего погибшего украинца. До сегодняшнего дня он считался раненым
Боевики передали тело третьего погибшего украинца. До сегодняшнего дня он считался раненым Просмотров: 639
Боевики ранили украинских воинов - ВСУ достойно ответили
Боевики ранили украинских воинов - ВСУ достойно ответили Просмотров: 234
Украинский разведчик рассказал о проблемах в "армиях" ЛДНР
Украинский разведчик рассказал о проблемах в "армиях" ЛДНР Просмотров: 2934
На востоке погиб 26-летний морпех
На востоке погиб 26-летний морпех Просмотров: 324
От обстрелов один украинец погиб, еще один ранен
От обстрелов один украинец погиб, еще один ранен Просмотров: 108
Больше всего комментируют
6
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
5
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
2
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
1
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Голосов: 8866
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua