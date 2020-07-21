Оккупанты поиздевались над телом военного медика

Отснятые снимки переданного оккупантами тела были ужасны. Их нельзя публиковать.

Российские оккупанты в Донбассе совершили надругательство над телом военного медика, погибшего у зайцев и тело которого было передано позже украинской стороне.

Об этом свидетельствуют имеющиеся в Укринформа фотографии - сообщается на сайте. Отснятые снимки переданного оккупантами тела были ужасны. Их нельзя публиковать.

По непонятным причинам оно было розпороте от таза к шее, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами. Ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также преподавалось видео, как в голове трупа медика торчит нож.

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21 июля на подконтрольную правительству Украины территорию была передано тело третьего украинского защитника, который был ранен во время обстрела эвакуационной группы под Зайцевым 13 июля.

13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минского договоренностями минометы. Группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. Противник начал обстрел из гранатометов и пулеметов. Военный медик погиб, один военнослужащий ранен, а еще один - получил боевое травмирования. Погиб военнослужащий, солдат Евгений Александрович Чумаченко, 1988 г. н. Э., Родом из Одесской области.