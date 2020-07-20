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Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей

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Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
Рассказали подробности гибели эвакуационной группы военных. Фото: Анна Чапала / facebook.com

Группа украинских военных, которые пытались забрать тело погибшего бойца, шла под пилим флагом. Они выполняли договоренности, которые в конечном итоге нарушили оккупанты. Теперь захватчики пытаются убедить мир, что открыли огонь по диверсантов.

Беспилотник снял расстрел тех, кто вышел на поиски тела погибшего украинского воина, говорится в сюжете ТСН Тиждень.

На видео с БПЛА видно как тяжело ранен человек в белых шлеме и бронежилете пытается отползти в укрытие. Члены украинской эвакуационной группы были одеты в белые шлемы, белые бронежилеты, имели белые повязки на руках. Это было главным условием, при котором пророссийские боевики согласились предоставить режим "тишины". Поэтому они хорошо знали, кто и когда к ним подойдет.

13 июля в 9 часов утра у позиций боевиков, где накануне было зафиксировано скопление военной техники, подорвался командир группы разведки. Боевики разрешили забрать тело. Через наблюдательную миссию ОБСЕ гарантировали режим "тишины". Вместе с бойцами за телом вышли и представители Совместного центра координации и контроля. Но попали в засаду.

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"После того, как мы дошли до места, когда был, так скажем, визуальный контакт с телом, из кустов услышали крик, с дистанции 15-20 метров. После крика, через несколько секунд, открылся шквальный огонь по нам. Нас зажимали из трех сторон, то есть, перекрестным огнем не давали нам выйти ", - рассказал участник поисковой группы, морской пехотинец Олег.

"Противник вел огонь с трех точек. Они уже нас ждали, следили за нашими перемещениями", - дополнил другой участник поисковой группы, морской пехотинец Егор.

Это была ловушка. Первый боец ​​получил ранение. Беспилотник видел, как парень в белом шлеме наложил себе жгут, ища укрытия.

Группа отступила. Но потом морпехи сформировали еще одну группу - вернулись на место засады, где был их товарищ. Вероятно, живой. К раненому попытался добраться полевой медик с позывным "Эстонец".

Глава МИД Эстонии сообщил, что медик украинских морпехов имел эстонский паспорт. Политический беженец из Беларуси, гражданин Эстонии, он спасал жизни украинских бойцов, постоянно проводя на передовой тренировки самоспасения. Это был его последний выход.

Расстрел поисковой группы заставил мир вспомнить, кто на самом деле убивает тысячи людей на Донбассе. Госсекретарь США Майк Помпео называет вещи своими именами.

"Еще один российский вопрос. Соединенные Штаты глубоко расстроены по поводу убийства украинского военного медика. Мы присоединяемся к народу Украины в осуждении грубой агрессии российских сил на Донбассе и уважаем украинский, погибших и раненых в борьбе за демократию", - заявил Помпео.

Убийством это называют и в Евросоюзе: "Эскалация насилия на Донбассе, в т.ч. убийство украинского военного медика, нарушение Минских соглашений, нормандских договоренностей и международного гуманитарного права".

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Между тем, подконтрольные россиянам силы начали мощную информационную кампанию. Они попытались выдать погибших за иностранных солдат. Не позволив Украинский забрать тела с места засады, они сделали это сами. Далее растиражировали ужасное фото одного из тел в соцсетях, составив подпись: "Шон Фуллер, американский наемник, специалист-подрывник". Действительно, Шон Фуллер служит в украинской армии. Но он жив и здоров.

В отличие от погибших 13 июля во Зайцевым украинского разведчика Дмитрия Красногрудя. Он был молчаливым героем. Никогда не афишировал, что именно его группа получила важнейший доказательство присутствия России на Донбассе - провела глубинный рейд и взяла в плен российского солдата-контрактника Виктора Агеева.

В ответ на запрос ТСН, почему гарантии тишины, которые передавались через ОБСЕ, остались невыполненными, ОБСЕ сняла с себя ответственность.

"Гарантии безопасности - это договоренности между сторонами на местах, и именно стороны отвечают за инициирование, соблюдения и выполнения таких договоренностей", - говорится в ответе наблюдательной миссии журналистам.

13 июля вблизи поселка Зайцево во время эвакуации тела погибшего военнослужащего наша группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение, практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один - боевое травмирование. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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