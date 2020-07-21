Боевики передали тело третьего погибшего украинца. До сегодняшнего дня он считался раненым

Украине передали тело третьего погибшего во время засады военного, который до сегодняшнего дня считался раненым. Фото: Facebook/ООС

21 июля представители российско-оккупационных войск передали еще одно тело павшего защитника на подконтрольную правительству Украины территорию.

Как сообщает штаб ООС, личность погибшего пока не идентифицирована.

По информации военных, вероятно, это третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после циничного убийства морских пехотинцев и медика 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области.

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После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело доставят к месту захоронения. О дате похорон героя будет сообщено дополнительно.

Ранее результаты экспертизы ДНК показали, что погибший военный, тело которого на днях пророссийские боевики передали на подконтрольную правительству Украины территорию, - это медик-сержант Николай Илин.

Группа украинских военных попала в засаду боевиков возле поселка Зайцево во время эвакуации тела погибшего военнослужащего 13 июля. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение, практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранение, еще один - боевое травмирование. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, поскольку враг продолжил обстрел уже из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Раненый боец ​​все это время оставался в так называемой серой зоне - боевики не давали разрешения на его поиски.