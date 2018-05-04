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пятница, 04 мая 2018 18:36

ФСБ пыталась завербовать гражданку Украины

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Сотрудники СБУ пресекли попытку вербовки российскими спецслужбами жительницы Кропивницкого.

Правоохранители установили, что украинка поехала в оккупированный Донецк, чтобы посетить своих родственников, сообщает пресс-центр СБУ.

Там женщину задержали сотрудники ФСБ. Угрожая ей и близким физической расправой, представители спецслужбы требовали регулярно отчитываться о деятельности государственного учреждения, в котором она работает в Кропивницком.

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Вернувшись домой, женщина сразу обратилась в СБУ и дала показания об обстоятельствах ее вербовки и поставленных перед ней задач. Учитывая то, что она не выполнила преступного задания иностранных спецслужб и добровольно заявило о своей связи с ними, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности.

В Киеве активисты задержали бразильского наемника Рафаэля Лусварги, который воевал за террористов ДНР. Лусварги был у посольства Бразилии в Киеве. Туда он поехал после проживания в Свято-Покровском монастыре.

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04
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