В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе

В Киеве праворадикалы схватили бразильского боевика Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе. Фото - facebook.com/yevgen.karas

В Киеве активисты задержали бразильского наемника Рафаэля Лусварги, который воевал за террористов ДНР.

Лусварги был у посольства Бразилии в Киеве. Туда он поехал после проживания в Свято-Покровском монастыре. Видео задержания в Facebook опубликовал активист националистической организации "С14" Евгений Карась.

На записи видно, как наемник на коленях просит прощения перед народом Украины.

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Активисты привели боевика под здание СБУ и требуют, чтобы к ним вышел представитель ведомства.

Боевик из Бразилии Рафаэль Лусварги, которого осудили на 13 лет за войну против украинских военных, свободно передвигается по Киеву. Террорист даже ходит в Киево-Перерськую лавру. Лусварги просидел в изоляторе год, всю необходимую информацию выдал, и готовится к обмену в РФ. За сотрудничество освобожден без права выезда.