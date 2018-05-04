В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе

В Киеве активисты задержали бразильского наемника Рафаэля Лусварги, который воевал за террористов ДНР.
Лусварги был у посольства Бразилии в Киеве. Туда он поехал после проживания в Свято-Покровском монастыре. Видео задержания в Facebook опубликовал активист националистической организации "С14" Евгений Карась.
На записи видно, как наемник на коленях просит прощения перед народом Украины.
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Активисты привели боевика под здание СБУ и требуют, чтобы к ним вышел представитель ведомства.
Боевик из Бразилии Рафаэль Лусварги, которого осудили на 13 лет за войну против украинских военных, свободно передвигается по Киеву. Террорист даже ходит в Киево-Перерськую лавру. Лусварги просидел в изоляторе год, всю необходимую информацию выдал, и готовится к обмену в РФ. За сотрудничество освобожден без права выезда.
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