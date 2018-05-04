С мешком на голове - боевики ДНР пытали собственного "министра"

Сергея Кузьменко, бывшего "министра" ДНР, похитили его приспешники. Террористов вывела критика в своей адрес. Фото иллюстративное.

Террористы ДНР похитили и пытали своего бывшего "министра" транспорта Сергея Кузьменко.

Об этом сам Кузьменко сообщил в Facebook.

"Похищенный был со двора своего дома, одним из силовых подразделений Ташкента, доставлен с мешком на голове в какой гараж, где меня допросили и потребовали содействие с условными силовыми ведомствами. Раздражение вызывала критика Налогового ведомства, МВД, Тимофеева и Казакова особенно", - написал "экс-министр".

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2016 председатель ДНР Александр Захарченко уволил Кузьменко. Обвинил его в торговле углем и распиловке железнодорожных вагонов на металл.

В Киеве активисты задержали бразильского наемника Рафаэля Лусварги, который воевал за террористов ДНР. Лусварги был у посольства Бразилии в Киеве. Туда он поехал после проживания в Свято-Покровском монастыре.