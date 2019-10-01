"Формула Штайнмайера" - в РФ перешли к прямым угрозам вторжения

Россия требует имплементации "формулы Штанмайера" на своих условиях. Фото: 5 канал

В России перешли к прямым угрозам Украины, из-за нежелания имплементировать "формулу Штайнмайера".

Недовольны нежеланием Украины подписывать ее на российских условиях, пишут "Факты".

"Сегодня все ожидают, что наступит ясность - трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает украинская сторона свой уход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих своих обязательств", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Добавил, что в случае, если украинская сторона откажется решать конфликт на российских условиях, Кремль будет искать способы решения "внутриукраинской проблемы" самостоятельно.

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"Формула Штанмайера" -это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Мероприятия разработал в 2015 году Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017 годах. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" при участии Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России. Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.