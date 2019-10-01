Глава МИД Беларуси сделал заявление о Минских переговорах

Глава МИД Беларуси считает, что завершить войну на Донбассе возможно только в случае, если в этом заинтересованы все стороны конфликта. Фото: Цензор.Нет

Глава МИД Беларуси Владимир Макей не видит перспектив в Минских переговорах.

Он заявил, что они не являются достаточно эффективными и предложил привлечь США, пишет пресс-служба МИД Беларуси.

"Украина сегодня оказалась, скажем так, на перекрестке интересов различных государств, в том числе и США. Интерес США здесь однозначно есть. Мы это видим по последним событиям, заявлений и американских официальных лиц, и европейских. Европа заинтересована в том, чтобы урегулировать эту ситуацию. Надо четко понимать, что сегодня, если там присутствует интерес США, то без участия США этот конфликт вряд ли будет урегулирован", - считает Макей.

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Добавил, что урегулировать конфликт в Донбассе возможно только при условии заинтересованности в этом у всех сторон.

Дипломат Роман Безсмертный обнародовал текст так называемой "формулы Штайнмайера", которую планируют подписать на встрече Трехсторонней контактной группы. Дипломат на своей странице в Facebook отмечает, что ее имплементация фактически вводит выборы на Донбассе "по сценарию Кремля".