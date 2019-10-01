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вторник, 01 октября 2019 11:47

Безсмертный показал текст документа, который подают как "формулу Штайнмайера"

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Дипломат Роман Безсмертный обнародовал текст так называемой "формулы Штайнмайера", которую планируют подписать на встрече Трехсторонней контактной группы.

Дипломат на своей странице в Facebook отмечает, что ее имплементация фактически вводит выборы на Донбассе "по сценарию Кремля".

"Готовится очередная ловушка! Ни в коем случае украинская сторона не может подписывать это в Минске! Нельзя это рассматривать и в "нормандском формате". Это выборы по сценарию Кремля. Это выборы ради легитимизации "власти" на оккупированной территории. Эта бумажка не обеспечит мир, не решит социально-гуманитарные проблемы!" - подчеркнул он.

Автор: Скриншот
  Текст документа "формула Штайнмайера"
Текст документа "формула Штайнмайера"

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Певец Олег Винник, который отметился появлением с пропутинскими российскими музыкантами, сделал очередное скандальное заявление.

Винник назвал агрессию России на Донбассе "непонятной войной, которая называется АТО".

Также Винник не захотел дать утвердительный ответ на вопрос о Крыме.

"Я не буду говорить, чей Крым", - заявил он. Винник назвал полуостров "не нашим на сегодняшний день".

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