Ермак пытается спастись - Сергей Пархоменко

На фото разбитый российскими обстрелами дом. Фото: Униан

Анонсированный руководителем Офиса президента Андреем Ермаком план по мирному урегулированию ситуации в Донбассе не может быть дееспособным.

"Это могут быть очередные попытки пропихнуть процедуру выборов, амнистию для боевиков и, возможно, миротворческую миссию. Это не будет отличаться от того, что мы слышали последние два года. Если говорить об уступках, то РФ пойдет на них только тогда, когда Украина покорится и капитулирует", - говорит Gazeta.ua Сергей Пархоменко директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никанорова.

Минский переговорный процесс заблокирован русскими. Украина не имеет ресурса, чтобы давить на президента России Владимира Путина. Арест путинского кума Виктора Медведчука, или других представителей российской агентуры мог бы улучшить ситуацию.

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Сам Ермак является агентом российского влияния. Предлагает капитуляционніе решения вроде легализации оккупационных администраций и проведения местных выборов. Его активность может быть связана с скорым выходом фильма-расследования от Bellingcat.

"Он пытается спастись. Придумывает выхода из ситуации, в которой оказался. Ему нет смысла собираться в отставку, потому что хочет работать напрямую с Зеленским", - говорит Пархоменко.

6-й президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что украинское общество не потерпит капитуляции.

"Курс в НАТО должен продолжаться, Крым должен быть возвращен, а боевики должны сидеть в тюрьмах", - заключает эксперт.

План мирного урегулирования на Донбассе ждет, когда Кремль или одобрит его, или открыто заявит, что не хочет прекращения войны.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год".

Россия заявила, что ничего не знает о плане мирного урегулирования на Донбассе, который анонсировали в Офисе президента Украины.