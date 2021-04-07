Дрон ОБСЕ обнаружил не отведенные танки в ОРДЛО

Миссия ОБСЕ зафиксировала 42 танка российских оккупационных войск в ОРДЛО, размещенных с нарушением линий отвода Фото: 24tv.ua

Миссия ОБСЕ зафиксировала 42 танка российских оккупационных войск в ОРДЛО, размещенных с нарушением линий отвода.

Также зафиксировали еще 31 танк оккупантов, которые были размещены за пределами выделенных мест хранения, сообщили в опубликованном во вторник отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине 78/2021, передает Укринформ.

В частности, 1 беспилотник СММ зафиксировал 34 танка Т-72 и Т-64 на полигоне возле н. п. Бойковское (быв. Тельманово; 67 км к юго-востоку от Донецка) "в зоне, в пределах которой в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 размещения тяжелого вооружения и военной техники запрещен".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в ОРДЛО

"Миссия зафиксировала 31 танк, 6 гаубиц и 4 противотанковые пушки (почти все единицы вооружения были на двух полигонах и у них) в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей", - сообщили в СММ также об обнаружении вооружения, размещенного вне выделенных мест хранения .

4 апреля на том же полигоне было обнаружено 8 танков Т-72.

В тот же день на полигоне близ н. п. Покровка (36 км к востоку от Донецка) были обнаружены 2 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

Из-за обстрела боевиков без электроснабжения осталось 4 фильтровальные станции. Жители более 50 населенных пунктов остались без воды.