После обстрела на Донбассе более 50 населенных пунктов остались без воды

Обстрел вывел из строя насосную станцию. Фото: pexels.com

Из-за обстрела боевиков без электроснабжения осталось 4 фильтровальные станции.

Жители более 50 населенных пунктов остались без воды, сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook

"Сегодня около 17:00 в результате обстрела было обесточено насосную станцию ​​первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенную в серой зоне между селами Васильевка и Крутая Балка. К счастью, работники станции смогли укрыться в бомбоубежище, пока жертв обстрела нет. Однако поставки воды остановили", - написал он.

С насосной станции вода подается на Карловскую, Великоанадольскую и Старокрымскую №1 и №2 насосные станции. Без водоснабжения остались Белозерское, Горняк, Доброполье, Покровск, Украинск, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Мариуполь.

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7 апреля саперы, энергетики и работники компания "Вода Донбасса" осмотрят место обстрела.

Сегодня на Донбассе погибли двое украинских военных. Один из служащих получил тяжелое ранение, попав под минометный обстрел боевиков вблизи населенного пункта Невельске. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но во время эвакуации он умер.